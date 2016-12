Mélanie se dévoile et craque devant les cœurs brisés

Alors qu'ils passent la soirée au restaurant, les cœurs brisés profitent du moment pour se faire quelques confidences. Ils reviennent notamment sur le date d'Antony et la potentielle attirance du jeune homme pour Cécile. Cette dernière a tapé dans l’œil de Vincent qui essaye de convaincre Antony de se remettre avec Mélanie. Il ignore en effet que ce dernier lui réserve en fait une surprise... Eddy profite de la discussion pour faire parler Mélanie. Elle finit par se dévoiler et avouer qu'elle a des sentiments pour Antony. Après cela, la jeune femme se sent honteuse et quitte la table pour s'isoler. Antony la rejoint pour la rassurer. Il est très fier des progrès accomplis par Mélanie.