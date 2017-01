Mélanie veut partir !

Voyant Antony pleurer, et ignorant encore qu'il a décidé de quitter la Villa, Mélanie décide de faire ses valises. Elle ne veut plus faire de mal à Antony et réalise qu'elle en est amoureuse. Naëlle tente de la raisonner en lui expliquant que pour une fois, elle devrait faire preuve de maturité et cesser de réagir de manière excessive. Face à ses arguments, Mélanie semble perdue. Quelle décision prendra-t-elle ? Extrait de l'épisode 33 de La Villa des coeurs brisés - Mercredi 4 janvier - NT1