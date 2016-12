Le message émouvant des cœurs brisés pour Anaïs

Il est temps pour Anaïs de jeter sa dernière pierre. Celle qui représente son dernier complexe : son physique. Lucie la love coach vient la voir à la Villa pour lui montrer une petite vidéo qui l’aidera surement à lancer cette ultime roche dans l’océan. Tous les cœurs brisés ont enregistré un message vidéo à l’attention d’Anaïs. Tous la soutiennent et lui disent qu’elle est magnifique. Anaïs peut compter sur eux pour se débarrasser de sa dernière pierre. C’est un moment émouvant et plein d’amour que partage Anaïs et tous ses camarades. Ils vont même jusqu’à la porter jusqu’au bord de l’eau ! Extrait de l'épisode 29 du jeudi 29/12/2016 - NT1