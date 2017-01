Mission vengeance : Nathalie hurle, Martika pleure

De retour de son date, Martika confie aux coeurs brisés qu'elle souhaite proposer à Thomas d'intégrer la maison des amis. En mission "vengeance" pour Anaïs, Steven réagit en homme jaloux (ne le serait-il pas réellement ?) et annonce à Martika qu'il ne lui adresse plus la parole si Thomas intègre la maison. Nathalie voit clair dans le jeu de Steven et ne supporte plus son attitude envers Martika. Elle hausse donc le ton et demande à Steven d'arrêter ce petit jeu. Etant à l'origine de cette mission, Anaïs finit par expliquer à Martika - en pleurs - que ses larmes ne la touchent pas, et qu'elle est satisfaite d'avoir eu sa vengeance. Les deux jeunes femmes repartiront-elles pour autant sur de bonnes bases ? Extrait de l'épisode 32 de la Villa des coeurs brisés - Mardi 3 janvier 2016 - NT1