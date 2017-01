Le ton monte entre Naëlle, Mélanie et Martika

Meilleures amies dans l'aventure jusqu'à l'arrivée de Martika, Naëlle a été très déçue du comportement de Mélanie. Voyant Martika mise à l'écart par Anaïs et la plupart des coeurs brisés, la jeune femme réputée pour son tempérament de feu a tenté d'apaiser les tensions et s'est montrée plus sympathique avec Martika que le reste des habitants de la Villa - à l'exception de Nathalie qui a tout de suite fait amie amie avec la séductrice. Martika ayant tenu des propos blessants vis-à-vis de Naëlle, cette dernière ne comprend pas que son amie Mélanie puisse s'en rapprocher. Mélanie tente de s'expliquer avec Naëlle en présence de Jazz et Martika. Mais Naëlle n'est pas prête à la pardonner. Extrait de l'épisode 31 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 2 janvier 2016 - NT1