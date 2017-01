Naëlle blessée par l'attitude de Lakhdar

Ignorant toujours que Lakhdar est en mission secrète pour Lucie, Naëlle a de plus en plus de mal à supporter son indifférence. Elle se sent seule et ne comprend pas son attitude. Elle n'a rien à se reprocher et considère donc que ce n'est pas à elle d'aller vers le jeune homme. Elle est à deux doigts de se braquer, pour de bon. Elle se confie donc à Eddy qui se charge d'aller tout répéter à Lakhdar. Extrait de l'épisode 32 de la Villa des coeurs brisés - Mardi 3 janvier 2016 - NT1