Naëlle dit toute la vérité à Lakhdar

Suite à la violente réaction de Lakhdar, Naëlle s'isole avec lui dans le jardin pour lui raconter la vérité. Elle lui explique qu'elles ont inventé cette pool-party pour se venger de Martika et du fait que leurs copains soient partis sans leur prêter attention. Lakhdar sent que Naëlle est sincère et la pardonne. Une belle preuve de maturité de la part du jeune homme. Extrait de l'épisode 26 du lundi 26 décembre 2016 - NT1 Extrait de l'épisode 26 de La Villa des cœurs brisés - Lundi 26 décembre 2016