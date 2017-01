Naëlle et Lakhdar font une annonce exceptionnelle

En plein dîner, Naëlle et Lakhdar annoncent aux coeurs brisés qu'ils ont quelque chose à leur dire... Après un mois d'aventure, les amoureux sentent qu'ils ont enfin réglé leur problématique. Ils s'aiment et ne voient donc plus l'utilité de rester dans l'aventure. C'est donc avec beaucoup d'émotion qu'ils annoncent à leurs amis qu'ils ont décidé de quitter la Villa pour retourner en France, à deux. Les coeurs brisés sont sous le choc et Jazz - très proche de Lakhdar - a du mal à retenir ses larmes. Tous savent qu'il n'y a aucune raison de pleurer puisque Naëlle et Lakhdar sont heureux, mais il n'empêche qu'ils sont très affectés par l'annonce de leur départ. Extrait de l'épisode 39 de La Villa des coeurs brisés - Jeudi 12 janvier 2017 - NT1