Naëlle et Lakhdar se retrouvent dans un lieu paradisiaque

Le romantisme est à son paroxysme… Le couple Naëlle Lakhdar s'offre un instant d'intimité, loin de la Villa et de ses tensions. Les deux amoureux se payent ainsi le luxe d'un décor paradisiaque, bercés par le son d'une cascade et portés par une idylle semblant ne jamais s'arrêter. Malgré les épreuves, le duo reste plus que jamais soudé et donne de l'espoir aux autres Cœurs Brisés quant à leur recherche de l'amour.