Naëlle et Lakhdar se réveillent en douceur... avec Martika !

Hier soir, Naëlle et Lakhdar ont remporté le concours des "Zin love" de la Villa. Élu couple le plus "solide", ils ont passé la nuit dans la maison des amis, isolés du reste des cœurs brisés. Pour magnifier ce moment d'intimité, Martika est chargée de leur amener le petit-déjeuner. Une façon pour la séductrice de redorer son blason auprès de Naëlle qui est très remontée contre la jeune femme suite aux propos qu'elle a tenus concernant son fils. Une démarche très apprécié par Lakhdar et Naëlle. Extrait de l'épisode 33 de La Villa des coeurs brisés - Mercredi 4 janvier - NT1