Naëlle revient sur sa romance avec Lakhdar

Naëlle a fait un grand pas en avant dans cette aventure. Au départ très fière, elle a su corriger sa problématique grâce aux coaching de Lucie… Mais également grâce à Lakhdar, avec qui elle marque la saison 2 de la Villa des Cœurs Brisés. Son histoire d’amour a ému tout le monde, et elle repart main dans la main avec son amoureux. Aujourd’hui, elle fait le bilan de son expérience et raconte ses meilleurs moments, et en profite pour donner des nouvelles de Lakhdar… Rendez-vous tous les jours à 19h15 sur NT1 pour la saison 2 de la Villa des Cœurs Brisés !