Nathalie et Philippe : très loin du coup de cœur...

Partis pour passer une soirée exceptionnelle, Nathalie et Philippe se retrouvent en face à face lors d'un dîner aux chandelles. Ils commencent donc à échanger sur leur vision de la vie en couple. Et lorsque Nathalie interroge son prétendant sur ses qualités et ses défauts, Philippe fait bien comprendre à Nathalie qu'il tient à sa liberté et qu'il peut parfois se montrer plutôt égoïste. Au moment de parler d'elle, Nathalie confie également des choses qui laissent à penser qu'elle et Philippe ne sont pas compatibles. Extrait de l'épisode 48 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 25 janvier 2017 - NT1