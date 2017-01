Orlando demande Jazz en fiançailles !

Il l'a fait ! Devant tous les coeurs brisés, Orlando s'est jeté à l'eau et a fait une belle déclaration à son amoureuse. Cela faisait quelques jours qu'il préparait sa demande en fiançailles, aidé par Anaïs et Vincent. C'est donc en français que le jeune homme a déclaré son amour à sa "Marouchka", pour terminer par une demande en fiançailles. Et à en voir la réaction de Jazz, il semble bien que la jeune femme ne s'attendait pas à une telle déclaration ! Extrait de l'épisode 51 de la Villa des cœurs brisés - Lundi 30 janvier 2017 - NT1