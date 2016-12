De retour de son date, Antony annonce aux coeurs brisés qu'il a passé un très bon rendez-vous. Mélanie voit rouge. Plus Antony fait d'éloges sur Cécile, plus Mélanie a du mal à se tenir. Et lorsqu'Antony annonce qu'il est sur le point de revoir Cécile, Mélanie craque. La jeune femme ignore alors qu'Antony comptait faire revenir Cécile pour son ami Vincent !