La rando kayak vire au cauchemar pour Eve et Flo

Amusé par la phobie des araignées d'Eve, Flo s'est régalé en taquinant la jeune femme pendant qu'ils ramaient. Mais l'arroseur s'est vite fait arrosé lorsque leur kayak s'est rapproché d'insectes non identifiés. L'homme viril a vite fait place à un vrai froussard. De quoi refroidir Eve, qui clame haut et fort qu'elle aime les hommes forts... et courageux ! Extrait de l'épisode 41 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 16 janvier 2017 - NT1