La rencontre entre Eddy et Smail en intégralité

La soirée sur le thème des pirates est particulièrement croustillante ! Un beau prétendant arrive à l’abordage sur le bateau pour conquérir le cœur de Nathalie… Mais est-ce vraiment le cas ? Eddy a un pressentiment, et il sera effectivement juste ! Smail n’est pas du tout là pour la tigresse Nathalie, mais le facétieux Eddy. Ce dernier est alors particulièrement surpris de voir un homme comme Smail s’intéresser à lui, et l’instant en devient d’autant plus romantique. Retrouvez l’intégralité de la rencontre ici et la suite de la Villa des Cœurs Brisés sur 19h15 sur NT1 !