Le repas Eddy / Smaïl en intégralité

Eddy n’a jamais été un grand romantique. Pour tout dire, c’est d’ailleurs son premier repas en tête-à-tête ! L’instant est d’autant plus beau qu’il le partage avec le prétendant Smaïl, avec qui le coup de cœur est immédiat. Entre regards gênants et sourires révélateurs, découvrez le repas entre les deux hommes dans son intégralité ! Les deux profitent de ce moment pour se rapprocher encore plus, afin de confirmer leur envie de se mettre en couple. Rendez-vous tous les jours sur NT1 à 19h15 pour la saison 2 de la Villa des Cœurs Brisés !