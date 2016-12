Replay - Episode N°23 du 21/12

Fin d'après-midi mouvementée entre Mélanie et Antony, qui - après s'être à nouveau embrouillés - finissent encore par se réconcilier. Des aller-retour qui finissent par devenir difficiles à supporter pour le reste des cœurs brisés de la Villa. En fin de soirée, Mélanie montrera tout de même qu'elle progresse et réussira à dévoiler ses sentiments pour Antony devant tout le monde. Le lendemain, Antony passe une bonne partie de la journée à faire bisquer Vincent avec Cécile alors qu'il lui prépare une surprise. Vincent va en effet pouvoir partir en date avec la jeune femme pour qui il a craqué au premier regard. Enfin, Steven semblera apaisé par le deuxième exercice de coaching que Lucie lui aura proposé. Est-il possible que notre séducteur hors-la-loi se transforme en vrai gentleman ? Replay intégral de l'épisode 23 de la Villa des coeurs brisés - 21/12/2016 - NT1