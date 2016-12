Replay - Episode N°22 du 20/12

Nouveaux rebondissements dans la Villa ! Recadré par Lucie suite à sa goujaterie de la veille, Steven s'engage à changer. Vincent, lui, poursuit son coaching et explique les raisons qui le motivent à vouloir changer avec les femmes. Encore séparé de Mélanie, Antony va pouvoir tester ses sentiments et les réactions de Mélanie puisqu'il va partir en date avec une jeune femme nommé Cécile. Sauf qu'à son entrée dans la Villa, cette dernière tape immédiatement dans l’œil de Vincent qui semble subjugué par la jeune femme ! En date avec une prétendante rencontrée la veille, il n'a alors plus que Cécile en tête... Antony lui réserve d'ailleurs une surprise, mais l'annonce de cette dernière va prendre une dimension inattendue !