Replay - Episode N°24 du 22/12

Vincent est le coeur brisé le plus heureux de la Villa ! Aujourd'hui, il part en date avec la belle Cécile pour qui il a craqué dès les premières secondes, alors même qu'elle n'était pas venue pour lui. Ses amis l'aident à préparer ce premier rendez-vous en listant des questions à lui poser pour mieux cerner sa personnalité. De cette manière, Vincent pourra aller au-delà des apparences et juger Cécile sur autre chose que son physique. De leur côté, Mélanie et Antony, les amants terribles de la Villa, vont passer la soirée et la nuit dans un environnement idyllique afin de prendre une décision sur leur couple : se séparer définitivement, ou prendre un nouveau départ. Un contexte particulièrement stressant pour Mélanie qui anticipe énormément de devoir s'exprimer sérieusement devant son amoureux. Soirée mouvementée pour Eddy à qui Lucie a réservé une surprise. Un prétendant viendra en effet passer la soirée avec les coeurs brisés et Cécile (invitée par Vincent). L'occasion de tester Eddy sur sa capacité à se lancer dans une vraie relation. Replay intégral de l'épisode 24 de La Villa des coeurs brisés - Jeudi 22/12/2016 - NT1