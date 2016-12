Replay - Episode N°25 du 23/12

Les esprits s'échauffent dans la Villa suite à l'arrivée de Martika. A peine arrivée, celle qui va devenir l'ennemie public numéro 1 se fait clasher par Naëlle qui n'a pas apprécié les commentaires de la jeune femme à son égard lors de sa participation au Bachelor. Plus tard, Martika se tire une balle dans le pied en avouant à Jazz et Nathalie qu'Antho est tout à fait son genre d'hommes. On est d'ailleurs à deux doigts de penser que la jeune femme aime le conflit puisqu'elle décide de partir en activité avec tous les garçons de la Villa ! De quoi faire enrager les filles qui la voient désormais comme une dangereuse séductrice. Replay intégral de l'épisode 25 - Vendredi 23/12/2016 - NT1