Replay - Episode N°26 du 26/12

L'arrivée de Martika dans la Villa a complètement plombé l'ambiance. Pour se venger de l'affront que la jeune femme leur a fait, les filles ont fait une blague aux garçons, en prétendant qu'elles étaient allées à une pool-party où des jeunes hommes les attendaient. En apprenant cela, Lakhdar et Antho sont devenus furieux. Si Naëlle a très vite réussi à calmer Lakhdar en lui racontant la vérité, Antho - lui - n'a pas du tout apprécié de s'être fait tester ainsi par Anaïs. Une réaction d'autant plus impressionnante que l'on n'est pas habitué à voir Antho dans cet état. Pendant ce temps-là, Vincent et Eddy ont revu Cécile et Greg. Deux nouveaux couples seraient-ils sur le point de naître dans la Villa ? Replay intégral de l'épisode 26 du lundi 26/12/2016 - NT1