Après les clashs de la veille, l'ambiance est particulièrement tendue entre Anaïs et Martika dans la Villa ce matin. De leur côté, Naëlle, Lakhdar, Eddy et Vincent partent en randonnée équestre accompagnés de Greg et Cécile, leurs prétendants. Le cadre idyllique va être propice aux rapprochements... Replay intégral de l'épisode 27 de La Villa des coeurs brisés - Mercredi 28/12/2016 - NT1