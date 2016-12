Replay - Episode N°28 du 28/12

Après sa tentative d'explication avec Anaïs, Martika s'isole et craque, blessée de constater qu'Anaïs se fiche totalement de tout ce qu'elle peut lui raconter. Pour elle, c'est très clair : elle ne calculera plus Martika jusqu'à la fin de l'aventure. Après leur discussion, Anaïs explique à Lucie qu'elle a beaucoup de mal à supporter Martika et qu'elle en vient même à douter de ses sentiments pour Antho. Lucie lui conseille de relativiser et de tenter de tourner la page sur ses clashs afin d'avoir une explication sereine avec Antho. Un conseil efficace puisque la jeune femme va finalement se réconcilier avec ce dernier. De son côté, Mélanie reçoit un message extrêmement touchant de son père lors d'une nouvelle séance de coaching avec Lucie. Cela devrait l'aider à continuer ses progrès avec Antony. Martika, mal intégrée dans la Villa, va avoir l'occasion de faire la connaissance de deux prétendants dans le cadre de son coaching, et les conseils de Lucie lui feront ouvrir les yeux. La journée se termine par une soirée boîte sous le signe des réconcilations... sauf pour Vincent qui semble perdu, loin de la belle Cécile pour qui il a eu un véritable coup de coeur. Replay intégral de l'épisode 28 du mercredi 28/12/2016 - NT1