Replay - Episode N°29 du 29/12

Anaïs et Eddy ont fait une surprise à Vincent en conviant Cécile à leur soirée en boîte. Face à elle, le séducteur est transformé. Entre eux, la complicité est d'ailleurs de plus en plus forte. De son côté, Steven commence à montrer quelques signes de jalousie envers le prétendant de Martika. Un comportement étonnant pour les coeurs brisés étant donné qu'elle et Steven ne sont pas en couple. Dans l'après-midi, Jazz propose à Vincent, Anaïs, Antho et Eddy de partir faire du snorkeling. Les cinq coeurs brisés vont avoir la frayeur de leur vie en constatant que des requins se baladent non loin de l'endroit où ils ont décidé de plonger. Entre Thomas et Martika, l'ambiance est chaude, très chaude ! Ils se retrouvent lors d'un second date, et la séductrice va enfin avoir à faire à un vrai séducteur ! Enfin, Anaïs va devoir affronter sa dernière pierre. Lucie lui a préparé une surprise destinée à la convaincre de jeter sa pierre "physique" à la mer. La jeune femme - très complexée - relèvera-t-elle le défi ? Replay intégral de l'épisode 29 du jeudi 29/12/2016 - NT1