Replay - Episode N°30 du 30/12

Comme chaque vendredi, l'heure est à la remise des bracelets de Lucie. La love coach félicite d'abord Anaïs pour son évolution depuis le début de l'aventure. Martika a également réussi son coaching et se voit offrir un premier bracelet par Lucie. Face au manque de soutien des cœurs brisés, la jeune femme craque. Dernier coaché de la semaine, Vincent remporte également son bracelet. Face à Cécile, il a réussi à aller au-delà du physique, si bien qu'il n'en a quasiment pas parlé aux autres cœurs brisés ! Lucie a finalement élu le jeune homme comme cœur brisé de la semaine. Le jeune homme propose donc à Cécile de l'accompagner à passer une soirée et une nuit dans un cadre idyllique. Durant la journée, Eddy et Martika retrouvent Graig et Thomas, leurs prétendants lors d'un moment passé avec tous les coeurs brisés. L'ambiance "règlement de comptes" ne plait à Graig qui se sent mis à l'écart par Eddy. Serait-ce déjà la fin de leur histoire ? Replay intégral de l'épisode 30 du vendredi 30/12/2016 - NT1