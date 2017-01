Replay - Episode N°31 du 02/01

Dans la Villa des coeurs brisés, les jours passent et ne se ressemblent pas...Vincent et Cécile viennent de passer la nuit ensemble (calmez-vous, il ne s'est rien passé, ils ont juste discuté). Dans l'euphorie de ce début de relation, Vincent s'emballe et propose à Cécile d'intégrer la Maison des amis. Une proposition refusée par la belle qui exige d'avoir une chambre dans la Villa, au même titre que l'ensemble des coeurs brisés. Selon elle, c'est le meilleur moyen de faire connaissance et d'être rapidement fixé sur leur potentielle compatibilité. Entre Naëlle et Mélanie, l'ambiance est toujours tendue... La première ne se fait pas à l'idée que Mélanie puisse apprécier celle qui a critiqué Naëlle et la façon dont elle élève son enfant. Les nerfs de la jeune femme vont d'ailleurs être mis à l'épreuve... Lucie a en effet confié une mission secrète à Eddy, Lakhdar et Mélanie pour tester la fierté de Naëlle. De son côté, Jazz poursuit son coaching avec Lucie et se livre un peu plus à la love coach lors d'un nouvel exercice qui va faire craquer la jeune femme. Replay intégral de l'épisode 31 - Lundi 2 janvier 2016 - NT1