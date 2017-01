Replay - Episode N°32 du 03/01

Nouvelles tensions dans la Villa des cœurs brisés. La journée commence difficilement pour Eddy, sévèrement recadré par Lucie suite à son comportement avec Graig lors de leur dernière rencontre. Bien décidée à se venger de Martika, Anaïs demande à Steven de lui rendre un service : elle le charge de coller et continuer à draguer Martika (qui lui a mis un râteau la veille), afin de se jouer des sentiments de la séductrice. Mise à l'épreuve par Steven, la reine de Monaco va tout de même prendre beaucoup de plaisir lors de son date avec Thomas. A son retour, la belle sera à nouveau prise en grippe par Steven et Nathalie finit par craquer : elle ne supporte plus son comportement enfantin avec Martika. Pour détendre l'atmosphère, elle lance une battle de couples ! Les 4 couples de la villa se connaissent-ils vraiment ? Pas tous, apparemment... Replay intégral de l'épisode 32 de La Villa des coeurs brisés - Mardi 3 janvier 2016 - NT1