Replay - Episode N°34 du 05/01

Aïe, aïe, aïe ! Suite au départ d'Antony, Mélanie est effondrée et convoque Lucie, la love coach des coeurs brisés. Elle lui annonce qu'elle a bien réfléchi, et ne se voit pas continuer l'aventure sans Antony. Le couple phare de la Villa quitte donc l'aventure à quelques heures d'intervalles, et cela ne réjouit pas les coeurs brisés qui auraient souhaité voir Antony rester. Martika convie Thomas à la Maison des amis : pour tester son aptitude à s'intégrer, Anaïs, Eddy et Vincent mettent en place un grand test auquel ils vont soumettre Thomas. Le jeune homme va relever le défi haut la main et impressionner Martika une nouvelle fois. De son côté, Cécile se montre encore très réservée avec l'ensemble des coeurs brisés, et son attitude lors d'un cours de danse va déplaire à Eddy. Pour lui, Vincent a besoin d'une femme avec du caractère. Avec Anaïs, il décide de rebooster la jeune femme afin qu'elle ne passe pas à côté d'une belle histoire avec Vincent. Replay intégral de l'épisode 34 de la Villa des coeurs brisés - Jeudi 5 janvier - NT1