Replay - Episode N°36 du 09/01

Rien ne va plus pour les couples de la Villa ! Après un jeu de boules transformé en Action ou vérité, Vincent a semé la zizanie entre Martika et Thomas, et Anaïs et Antho. Après avoir avoué ne pas être particulièrement attachée à Thomas, Martika va se reposer sur une toute petite erreur commise par le jeune homme pour l'inciter à quitter la Villa. Leur relation aura duré 4 jours... De leur côté, Antho et Anaïs sont moins proches qu'avant : cette dernière se montrer de plus en plus distante et finit par parler à Antho pour lui exprimer ses doutes quant à la pérennité de leur relation. Chose qu'elle avait déjà commencé à faire la veille, l'une d'une excursion. Heureusement, entre Lakhdar et Naëlle, l'amour est au beau fixe ! Replay intégral de l'épisode 36 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 9 janvier 2017 - NT1