Replay - Episode N°37 du 10/01

Replay intégral d'un épisode riche en émotions ! Tout commence par la discussion entre Anaïs et Antho qui se conclue malheureusement par la rupture du couple. Anaïs ne se sent pas prête à être en couple, et ne veut pas faire souffrir Antho. Après s'être montré assez compréhensif, ce dernier reproche tout de même à Anaïs de ne pas avoir été totalement sincère avec lui. Une critique très mal accueillie par la jeune femme qui va très vite monter dans les tours. Sa soeur Manon, arrivée le matin même, va tout faire pour la calmer. De son côté, Vincent est perdu : si Cécile lui plaisait énormément au début de l'aventure, son extrême discrétion commence sérieusement à le lasser. Il lui laisse une dernière chance en l'emmenant faire une activité de rêve... mais Cécile ne parviendra pas à sauver les meubles. Quelle décision prendra Vincent ? La réponse dans le prochain épisode. Replay intégral de l'épisode 37 de la Villa des coeurs brisés - Mardi 10 janvier 2017 - NT1