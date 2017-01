Replay - Episode N°38 du 11/01

Nouvelle rupture dans la Villa ! Après Antho et Anaïs, Cécile et Vincent ont décidé d'arrêter là. Leur incompatibilité de caractère a été plus forte que leur attirance physique, et les deux tourtereaux ont préféré rompre avant de se faire souffrir. C'est donc en larmes que Cécile s'en va, très émue de quitter les coeurs brisés auxquels elle s'était attachée. Eve rencontre Tony, un prétendant de 22 ans qu'elle a préalablement sélectionné. Le problème : la jeune femme est en boucle sur sa problématique amoureuse (jalousie excessive) et va vite faire déchanter son prétendant. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne lui plait pas non plus ! De son côté, Antho est très atteint par sa rupture avec Anaïs et demande à Lucie de se remettre à faire des dates pour aller de l'avant. Replay intégral de l'épisode 38 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 11 janvier 2017 - NT1