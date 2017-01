Replay - Episode N°39 du 12/01

Pendant le dîner, Lakhdar et Naëlle annoncent leur décision de quitter l'aventure. Une nouvelle choquante pour Jazz qui considère Lakhdar comme sa "moitié". Pour partir dans les meilleures conditions possibles, les amoureux lancent une soirée blanche durant laquelle Martika va encore prouver qu'elle a du mal à se fixer sur un seul homme. Entre Vincent et Antho, son coeur balance. Au lendemain de ces adieux déchirants, Nathalie va pouvoir se changer les idées en allant à la rencontre d'un nouveau prétendant. Dommage pour elle, il s'avère que le jeune homme prénommé Smaïl est en fait venu pour Eddy. Lucie annonce à Nathalie qu'elle est en fait complice d'un exercice auquel Eddy sera soumis sans le savoir... Et à en croire sa réaction lorsqu'il découvre une photo de Smaïl avec Nathalie, le jeune homme est totalement sous le charme de ce prétendant ! En fin d'épisode, un nouveau coeur brisé fera son entrée dans la Villa. Une arrivée qui fera le bonheur d'Antho mais surtout celui d'Eve... Replay intégral de l'épisode 39 de la Villa des coeurs brisés - Jeudi 12 janvier 2017 - NT1