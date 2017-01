Replay - Episode N°40 du 13/01

L'arrivée de Flo dans la Villa réchauffe nos coeurs brisés, et particulièrement Eve et Martika qui craquent immédiatement pour ce célibataire au corps de Dieu grec. Sa problématique étant d'être infidèle, difficile d'imaginer comment Flo arrivera à gérer ce succès. Après l'arrivée d'Orlando - le copain de Jazz - Lucie propose à tous les coeurs brisés de faire la fête en mer. Smaïl le faux prétendant de Nathalie rejoint tout le monde et joue la comédie avec la cougar de l'aventure pour tester la réaction d'Eddy. En apprenant que Smaïl est en fait venu pour lui, Eddy ne peut cacher sa joie et s'empresse de faire connaissance avec celui pour qui il a eu un réel coup de foudre physique. En fin de journée, Lucie fait le débrief de la semaine et annonce à Eddy qu'elle a pris une folle décision le concernant... Replay intégral de l'épisode 40 de la Villa des coeurs brisés - Vendredi 13 janvier - NT1