Replay - Episode N°41 du 16/01

Après une semaine relativement calme, les tensions réapparaissent la Villa. A leur centre, et sans grande surprise, se trouvent Anaïs et Martika. La première est excédée par le comportement de la deuxième. Anaïs ne supporte plus le manque de franchise de Martika qui semble avoir jeté son dévolu sur tous les célibataires de la Villa. Et son départ en excursion avec Antho - l'ex d'Anaïs - va déclencher un nouveau clash dans la Villa. Durant leur activité, Martika va en effet déclarer sa flamme à celui pour qui elle prétendait ne ressentir que de l'amitié face aux coeurs brisés de la Villa. De leur côté, Flo et Eve continuent gentiment de se rapprocher, mais l'infidèle de la saison arrivera-t-il à tenir très longtemps ? Replay intégral de l'épisode 42 de La Villa des coeurs brisés - Lundi 16 janvier 2017 - NT1