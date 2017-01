Replay - Episode N°43 du 18/01

Il aura suffit d'un épisode pour voir se former quatre couples ! Certes, on exagère un tout petit peu en parlant de couple. Commençons par Eddy et Smaïl dont le date exceptionnel se passe à merveille. Les deux hommes sont complémentaires et correspondent parfaitement à ce que l'un attend de l'autre. Durant une soirée spéciale prétendants, Antho va faire la rencontre de Tara, une jolie brune qui semble également attirée par le jeune homme. Nathalie, la "reine des galoches" ne va pas perdre de temps avant de conclure avec Kevin, l'un des prétendants conviés à la soirée. Enfin, entre Eve et Flo, ça se précise ! Les tourtereaux vont en effet échanger leur premier baiser. Bref, de quoi faire baver les quelques célibataires restants de la Villa ! Replay intégral de l'épisode 43 - Mercredi 18 janvier 2017 - NT1