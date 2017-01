Replay - Episode N°44 du 19/01

Lendemain de soirée pour Eddy et Smaïl, qui se réveillent (séparément) aux anges. Ce matin, le ton est une nouvelle fois aux confidences, mais Eddy va peut-être faire celle de trop : il avoue à Smaïl n'avoir jamais été fidèle en amour ! A la Villa, Antho, Martika et Nathalie sont désignés par Lucie pour partir en date avec Tara, Tony et Kevin. Les trois "couples" se reforment assez naturellement, et si Martika et Tony ne perdent pas de temps avant d'échanger un baiser langoureux, Nathalie semble vouloir freiner avec Kevin. De leur côté, Antho et Tara ont un caractère semblable et vont prendre le temps de faire connaissance avant de passer le cap du bisou. Replay intégral de l'épisode 44 de la Villa des coeurs brisés - Jeudi 19 janvier 2017 - NT1