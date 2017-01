Replay - Episode N°45 du 20/01

L'épisode commence fort : Eve annonce qu'elle a décidé de quitter la Villa pour donner une seconde chance à son ex. Un départ salué par les coeurs brisés qui ont beaucoup apprécié la sincérité de la jeune femme tout au long de sa courte aventure. Lucie a organisé un date très particulier à Nathalie. Celle-ci va rencontrer deux hommes opposés : Kevin, qu'elle connaît déjà, et qui est plus jeune qu'elle. Et Philippe, un homme de son âge dont le discours va provoquer un réel déclic chez Nathalie. Elue coeur brisé de la semaine, elle aura l'occasion de passer une soirée et une nuit avec la personne de son choix. Invité par Eddy, Smaïl intègre La Villa des amis. Les deux hommes entre qui l'attirance est palpable ont encore un peu de mal à mettre leur fierté de côté, et aucun n'ose faire le premier pas. Du courage, il va en falloir à Orlando qui prépare une énorme surprise à Jazz avec l'aide d'Anaïs : il souhaite en effet la demander en mariage ! Replay intégral de l'épisode 45 de la Villa des coeurs brisés - Vendredi 20 janvier 2017 - NT1