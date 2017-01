Replay - Episode N°46 du 23/01

Pendant qu'Orlando prépare sa demande en fiançailles avec Anaïs et Vincent, tous les coeurs brisés partent à la plage. L'occasion pour Antho et Martika de retrouver leurs prétendants. Deux couples, deux ambiances : Antho et Tara, très timides, continuent gentiment à faire connaissance, et même si l'on sent que l'attirance est réciproque, aucun n'ose faire le premier pas. Une timidité qui finirait presque par irriter certains coeurs brisés. De son côté, Martika est fidèle à elle-même et saute sur Tony lorsqu'il arrive à la plage. Fonceuse dans l'âme, elle lui propose même d'intégrer la Villa des amis. Respectant le pacte passés lors de leur deuxième date, Eddy et Smaïl ne se sont toujours pas embrassés. La fougue d'Eddy va très vite le rattraper et le pousser à faire le mur pour rejoindre Smaïl en cachette. Malheureusement pour lui, l'accueil réservé par son prétendant n'est pas vraiment celui qu'il attendait... Replay intégral de l'épisode 46 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 23 janvier 2017 - NT1