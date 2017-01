Replay - Episode N°47 du 24/01

Ce matin, Eddy a décidé d'éviter d'entretenir le froid qui est apparu entre lui et Smaïl la veille au soir. La nuit fait réfléchir, et Eddy a compris qu'il ne fallait pas aller trop vite en besogne avec le pudique Smaïl. Erreur avouée totalement pardonnée : le contact est bien rétabli entre les deux hommes. De son côté, Antho est également sûr de lui concernant Tara, et souhaite la revoir. Il lui propose un après-midi spa. Le cadre idéal pour se rapprocher. L'effet est quasi immédiat, et Antho et Tara échangent un premier baiser langoureux. Décidera-t-il de le faire entrer dans la Villa ? Enfin, après avoir répondu à l'interrogatoire de l'inspecteur Eddy, Philippe part avec Nathalie passer la soirée et la nuit dans un lieu exceptionnel. Nathalie regrettera-t-elle d'avoir choisi Philippe ? Replay intégral de l'épisode 47 de la Villa des coeurs brisés - Mardi 24 janvier 2017 - NT1