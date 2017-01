Replay - Episode N°48 du 25/01

Cela faisait quelques jours qu'il n'y avait plus eu de gros clashs dans la Villa... Une sérénité qui a du finir par lasser certains coeurs brisés, à l'image d'Anaïs, Vincent et Steven, bien décidés à provoquer les couples de la Villa. Probablement jaloux du bonheur dans lequel nagent certains de leurs amis, les trois célibataires ont décidé de se moquer de certains prétendants, et notamment de Tara, la jolie prétendante pour qui Antho a eu un véritable coup de coeur. De son côté, Nathalie part en date avec Philippe le temps d'une soirée exceptionnelle qui va très vite décevoir notre jolie couguar. Et comme si les frictions de la veille au soir n'avaient pas suffit, un nouveau clash va éclater entre Nathalie, Martika et Jazz qui n'a pas apprécié entendre les deux premières se mêler de son histoire d'amour avec Orlando. Replay intégral de l'épisode 48 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 25 janvier 2017 - NT1