Replay - Episode N°49 du 26/01

Ambiance électrique dans la Villa, et journée des clashs pour Jazz qui aura particulièrement donné de la voix aujourd'hui. Très agacée de se sentir jugée par Nathalie, Martika et Tony, la jeune femme s'empressera de balancer leur comportement à Anaïs et la bande lors de leur retour de Saint Domingue. Les clans finissent ainsi par se créer en cette fin d'aventure, et les multiples clashs auxquels sont liés Martika finissent par avoir raison de sa motivation à rester dans la Villa... Replay intégral de l'épisode 49 de la Villa des coeurs brisés - Jeudi 26 janvier 2017 - NT1