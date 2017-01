Replay - Episode N°51 du 30/01

Dernière ligne droite pour Vincent et Steven qui font partie des derniers coeurs brisés à ne pas avoir trouvé l'amour... Pour autant, Lucie est convaincue qu'ils ont tous deux progressé et leur organise une dernière rencontre qui pourrait bien être la bonne. Nos deux dragueurs professionnels se rendent donc plein d'entrain sur le lieu du rendez-vous. Ils vont y faire la rencontre de Daisy et Anaïs avec qui le courant va très bien passer, si bien qu'ils décident de les convier à l'anniversaire de Jazz qui aura lieu le soir-même. La jeune femme qui fête ses 24 ans passe la journée avec Orlando qui a décidé de lui en mettre plein la vue. Après un vol privé au-dessus des paysages radieux de République dominicaine, le jeune homme va enfin sauter le pas, et demander sa belle en fiançailles ! Replay intégral de l'épisode 51 de La Villa des coeurs brisés - Lundi 30 janvier 2017 - NT1