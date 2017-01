Replay - Episode N°52 du 31/01

Plus heureuse que jamais, Jazz a dit OUI à Orlando. La jeune femme annonce ainsi à ses camarades que cette soirée est la dernière passée à leurs côtés, puisqu'elle et son futur époux quitteront la Villa dès le lendemain. Steven a profité de l'ambiance festive pour se rapprocher d'Anaïs à qui il a réussi à voler quelques premiers baisers. Ambiance plus froide entre Smaïl et Eddy qui ne se comprennent plus. Grâce à Anaïs, les deux amoureux vont finir par réussir à communiquer et échangeront même leur premier baiser ! Retournement de situation en fin d'épisode : alors qu'il vient de quitter Terry par texto, Flo se fait draguer par Tara qui a décidé de jeter son dévolu sur ce nouveau célibataire, quitte à se faire haïr par Antho dont elle s'était pourtant intimement rapproché ces derniers jours. Replay intégral de l'épisode 52 de La Villa des coeurs brisés - Mardi 31 janvier 2017 - NT1