Replay - Episode N°53 du 01/02

Cet épisode est définitivement celui des révélations. Tout commence par un Antho plus ferme que jamais : très énervé de découvrir que Tara a fait des avances à Flo, le jeune homme pourtant réputé par son manque de caractère avec les femmes ne va pas hésiter longtemps avant de lui demander de quitter la Villa sur le champ. De son côté, Vincent tentera de faire avancer les choses avec Daisy, mais leur deuxième rendez-vous ne fera que renforcer la belle amitié qu'ils ont commencé à sceller. Dans la soirée, alors que Martika et Tony roucoulent au paradis, les coeurs brisés restés à la Villa se feront de drôles de confidences, et Anaïs fera un aveu totalement inattendu ! Elle a embrassé l'un des coeurs brisés en secret lors de la soirée d'anniversaire de Jazz. De qui s'agit-il ? La réponse en vidéo. Replay intégral de l'épisode 53 de La Villa des coeurs brisés - Mercredi 1er février 2017 - NT1