Replay - Episode N°54 du 02/02

La fin de l'aventure approche pour les cœurs brisés, et ces derniers sont bien décidés à savourer leurs dernières heures en République dominicaine. D'humeur farceuse, Anaïs va lancer un petit défi à Vincent et Daisy qui se révélera riche d'enseignements sur leur avenir. Plus tard, avec la complicité d'Antho, elle tendra un petit piège amical à Martika, sa pire ennemie dans l'aventure. En fin de journée, les coeurs brisés découvrent une immense surprise réservée par Lucie : retour en photos sur les grands moments de leur aventure et messages vidéos de certains de leurs anciens camarades ! Sortez les mouchoirs, cet épisode est intense et risque de vous faire verser quelques larmes... Replay intégral de l'épisode 54 de la Villa des cœurs brisés - Jeudi 2 février 2017 - NT1