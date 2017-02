Replay - Episode N°55 du 03/02 (Final)

Dernier épisode de cette deuxième saison de la Villa des coeurs brisés. C'est donc l'heure du bilan pour Lucie et chacun de ceux qui ont participé à l'aventure. Rentrés dans la Villa avec des problématiques amoureuses bien différentes, tous ont réussi à accomplir des progrès dont ils se sentaient bien incapables. Aux côtés de Lucie, Vincent, Anaïs, Martika, Mélanie, Eddy, Nathalie, Antho et tous les autres se sont révélés et ont réussi à avancer. Si certains repartent amoureux et en couple, d'autres sont restés célibataires mais sont désormais plus forts pour affronter les prochains obstacles auxquels ils devront faire face. Un épisode "bilan" sous le signe de l'émotion. Nan nan, on pleure pas... c'est juste une poussière. Replay intégral de l'épisode 55 de la Villa des coeurs brisés - Vendredi 3 février 2017 - NT1