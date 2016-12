Le retour des Dents de la mer !

Lucie la love coach demande à Jazz de choisir cinq personnes pour partir faire une petite virée en mer sur un bateau. Jazz choisit d’emmener Anaïs, Antho, Eddy, Steven et Vincent ! Les six cœurs brisés prennent la mer pour changer d’air et faire un peu de snorkeling dans les eaux turquoise qui bordent la République Dominicaine. Mais attention aux petites bêtes qui peuplent ces eaux… Eddy sera-t-il la prochaine victime d’une attaque de requin ? Cette escapade en eaux troubles se transforme en remake des Dents de la mer ! Extrait de l'épisode 29 du jeudi 29/12/2016 - NT1