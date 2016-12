Sans le savoir, Martika provoque l'ultime colère d'Anaïs...

Martika rejoint Antho, Antony et Steven qui jouent au billard. Les quatre ignorent qu'Anaïs est en train de se faire masser dans la pièce d'à côté. Conséquence : elles entendent tout ce qu'ils disent. Antho a le très bon réflexe de partir afin de ne pas créer de nouvelle embrouille, mais Martika ne comprend pas. Pour elle, Antho et Anaïs ont un problème de communication et elle ne compte pas s'empêcher de l'approcher pour faire plaisir à Anaïs. Mais lorsque cette dernière entend que Martika estime qu'Antho se fait "maltraiter" par Anaïs, elle explose une nouvelle fois... Extrait de l'épisode 27 de la Villa des coeurs brisés - Mardi 27/12/2016 - NT1