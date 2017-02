Smaïl : « Je ne suis plus avec Eddy, mais... »

Son entrée remarquée a fait particulièrement plaisir à l’un des Cœurs Brisés : Smaïl a choisi de créer la surprise en déclarant sa flamme à Eddy ! Depuis, ils ont vécu une longue et passionnelle histoire d’amour, en prenant bien soin de ne pas sauter les étapes. S’en suit ainsi l’une des plus belles romances de cette saison. Le point culminant a été atteint lorsque Smaïl et Eddy s’embrassent pour la première fois sans le regard des caméras. Malheureusement, Smaïl est aujourd’hui célibataire, mais qui sait ce que l’avenir réserve à ce couple ultra compatible ?